Lumelaudur Eero-Erkki Rebane, kes pärast õnnetut kukkumist on juba neli aastat ratastoolis, on sellele vaatamata positiivne ning näeb pidevalt vaeva, et olukord läheks paremaks.

„Hakkasin batuudi peal tegema tagurpidi saltot, topelt, ja keerasin üle – tegin nagu kaks ja pool veel peale ja kukkusin mitte jalgade peale, vaid kaela peale,“ rääkis Eero-Erkki juhtunust ETV „Ringvaatele“. Selle tagajärjel murdis ta kuuenda ja seitsmenda kaelalüli ning talle tehti Põhja Regionaalhaiglas operatsioon. „Arstid ütlesid mulle, et ma olen kahjustanud seljaaju närve ning et harju ära oma uue eluga. Mina ütlesin jälle, et ei ole nõus,“ rääkis Eero-Erkki. „Peale oppi oli nii, et sirgelt kätt üles tõstes minestasin. Jõud sai otsa ja oligi kõik.“

Mehel pole kordagi tekkinud mõtet, et ongi kõik ja jääks koju vegeteerima. „See ei ole lahendus.“ Aga valus on kogu aeg. „Lihas on pinges kogu aeg. Sa proovid jalga sirutada, aga ei saa, sest jalg tahab kogu aeg kõveras olla,“ rääkis Eero-Erkki.