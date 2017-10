Täna õhtul Varssavisse suundunud Nordica lennuk pidi mõni aeg pärast õhkutõusmist tagasi Tallinnasse pöörduma, kuna pardateenindaja vigastas end.

Nordica avalike suhete juht Toomas Uibo ütles Delfile, et pardateenindajal hakkas pärast enda vigastamist halb, kuid ta ei osanud öelda, milles pardateenindaja vigastus seisnes - ta eeldas, et tema sõrm võis turbulentsi ajal kuskile vahele jääda.

"See tähendab, et tema töövõimekus langes sedavõrd, et lennuohutuse reeglite järgi niimoodi lennata ei tohi. Kogu pardameeskond peab olema sada protsenti valmis igasugusteks juhtumiteks, mistõttu pöörduti turvakaalutlustel tagasi Tallinnasse," selgitas Uibo.

Lennuk pöördus tagasi Tallinnasse, kus toimus meeskonnaliikme vahetus, misjärel suunduti taas Varssavi poole.

