Eesti Konservatiivne Rahvaerakond nõuab kohtu kaudu erakonna eelkäija Eestimaa Rahvaliidu kunagiselt juhilt Juhan Aarelt (pildil) 9586 euro suurust võlga.

Harju maakohtus on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Juhan Aare ja Osaühingu Eesti Kultuurfilm vastu raha tasumise nõudes. Aare tegutses Rahvaliidu esimehena 2010. aastal juulist novembrini. Just siis andis erakonna kontode kasutamisõigust omanud Aare talle allunud büroojuhatajale korralduse kuuel korral kanda tuhandeid kroone OÜ-le Eesti Kultuurfilm: firmale, mille juhatuse liige ja ainuosanik on Aare. 15. maist 2012 kannab Eestimaa Rahvaliit uut nime – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

EKRE aseesimees Martin Helme on Õhtulehele öelnud, et Aare soovib kohtus võtta ütlusi tollastelt juhatuse liikmetelt ja kantselei juhilt. Varem on Aare teatanud, et kuna kõik EKRE viidatud rahaülekanded on tehtud OÜ-le Eesti Kultuurfilm, mitte Juhan Aarele, siis on nõue esitatud valel aadressil.