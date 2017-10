PALJU OHVREID: Augustikuus vanglast vabanenud pedofiili ohvriks oli langenud aastate jooksul seitse last. Mees leidis oma tegudele rohkelt põhjendusi, näiteks et väike tüdruk ise tahtis temaga koos vanni tulla. Laps rääkis aga teist keelt: et onu võtab teda riidest lahti, mis talle tegelikult ei meeldi, ja katsub jalge vahelt. Foto on illustratiivne. (Aliki Salmas / Getty)