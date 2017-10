Rakveres allkirjastasid koalitsioonilepingu Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit ( IRL) ning Keskerakond. Linnapeaks saab valimistel enim hääli kogunud praegune Lääne-Viru maavanem, reformierakondlane Marko Torm.

Valimistulemuste järgi on Rakvere volikogus Reformierakonnal seitse, IRL-il viis ja Keskerakonnal kolm kohta. Võrreldes eelmise koosseisuga on uus liige Keskerakond, kes vahetas välja Sotsiaaldemokraatliku erakonna, millel on sarnaselt EKRE ja valimisliiduga Rakvere Heaks volikogus kaks kohta, vahendasid ERRi raadiouudised. Seega peaks olema koalitsioonis 21-st volikogu liikmest 15, aga reaalselt võib see arv olla väiksem, kuna mõned volikokku pääsenud Reformierakonna liikmed ei ole uue koalitsiooniga rahul.

„Väga vähe on läbirääkimistest möödas ja meie eesmärk oli mitte lasta asju lohisema,“ rääkis Rakvere linnapea kandidaat Marko Torm, kelle sõnul ei olnud ühisosa leidmine lihtne. „Emotsioonid on laes, tuleb anda natukene aega settida,“ lisas ta. Järgmise nelja aasta jooksul ehitatakse Rakverre uus perearstikeskus, uus kultuurimaja, koostöös riigiga riigigümnaasium, rääkimata haljastusest ja tänavavalgustusest, lubas Torm.