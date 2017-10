Texase osariigi ajaleht Brownsville Herald kirjutab väga kummalisest vargusjuhtumist. Ühe vangla töötaja tellis töökohta üheksa aasta vältel fajitasi'd ning valetas, et need on mõeldud vanglatoiduks. Kokku läksid libatellimused vanglale (ja maksumaksjale) maksma 1,2 miljonit dollarit (umbes miljon eurot). Kuidas asi avastati? Selle aasta 7. augustil võttis Gilberto Escamilla, kohaliku noortevangla töötaja, üheks päevaks haiguslehe. Samal päeval helistas toitlustusfirma, kes muu hulgas ka vanglaid teenindab, tema töökohta, et teavitada vanglat järjekordsest 360-kilosest fajita-tellimusest. Selles vanglas fajita'sid ei pakuta.

Sekretär selgitas helistajale, et nende vanglas seda rooga menüüs ei ole. Suur oli mõlema kõneleja üllatus, kui toitlustaja vastas, et nad on ju üheksa aastat vanglasse külmutatud fajita'sid toonud, mis jutt see olgu!

Järgmisel päeval tunnistas Escamilla üles, et on tõepoolest aastaid vangla raha eest Mehhiko snäkke tellinud. Politsei arreteeris mehe ning suundus tema koju fajita'de jälgi ajama. Mehe sügavkülm oli neid täis ja selgus, et need olid siiski edasimüügiks, mitte enda tarbeks kokku ostetud. Kaks ostjat on juba leitud ja nad teevad politseiga koostööd. Kuigi Escamilla kuritegu võib tunduda naljakas, pole see kindlasti naljakas vangla raamatupidajatele, kes üheksa aasta vältel toimuvat ei märganud. Samuti ei ole põhjust rõõmustada maksumaksjatel, kes oma taskust mehe fajita-äri kinni on maksnud.