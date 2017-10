Prisma plaanib aastaks 2022 kahekordistada oma kaupluste arvu Eestis ning pikas perspektiivis kasvada Eesti turuliidriks. Kuhu ja millal uued poed kerkivad, on Prisma tegevjuhi sõnul aga veel vara öelda.



Hetkel asub Tallinnas, Tartus ja Narvas kokku kaheksa Prisma hüpermarketit, kuid järgmise viie aasta jooksul soovitakse seda numbrit eeskätt supermarketite lisamisega oluliselt kasvatada ning viia oma avar kaubavalik klientidele veelgi lähemale, edastas Prisma Peremarket AS.

Prisma tegevjuht Jussi Nummelin kinnitas, et laienemise kaugem eesmärk on tõusta Eesti suurimaks toidu- ja tarbekaupade jaeketiks. „Väiksem osa uutest kauplustest saavad olema hüpermarketid, suurem aga supermarketid, kus on avar toidukaupade valik ning esmatarbekaubad,” sõnas Nummelin.

Laiendamise käigus lubab Prisma luua ligi 400 uut töökohta ja investeerida Eesti majandusse miljoneid eurosid.

Ehkki Nummelini sõnul on laienemisprotsess kohe algamas ja Prisma on väga huvitatud kaubanduspindade ja kinnistute pakkumistest, on siiski veel liiga vara öelda, kuhu ja millal uued poed kerkivad.



SOK tegevjuht Jorma Vehviläinen lisas, et lähiaastail on keti peamised välisturud Eesti ja Peterburi piirkond. “Suurenemine Eestis tähendab, et vajame eeskätt Tallinnas oma supermarketite jaoks väga hea asukohaga väga häid pindu. Kõik pakkumised selleks on teretulnud!” julgustas Vehviläinen kohalikke ja rahvusvahelisi kinnisvarainvestoreid ning kinnistuomanikke.