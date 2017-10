Kadri Hinrikus lahkub „Aktuaalsest kaamerast“?

Õhtulehe andmetel on ETV ridades saanud koondamisteate pikaajaline uudistelugeja Kadri Hinrikus. Naine ei kinnita ega lükka uudist ümber. „Ma ei saa rääkida, tõesti ei saa, aitäh,“ ütleb Kadri telefonis ja lõpetab kõne. Väidetavalt sai Kadri koondamisest teada eile hommikul ning see oli kõigile suur üllatus ja šokk. Mitu anonüümset ERRi töötajat, kellega Õhtuleht rääkis, olid sellest kuuldes imestunud. „See teade ei vasta ühestki otsast tõele. Ei ole keegi koondamisteadet saanud,“ lükkab ERRi uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost ümber koondamisjutud. Oktoobri algul teleuudiste juhi kohale asunud Liisu Lass annab asjale selgituse: „Kõik saated, ka uudistesaated, muutuvad pidevalt. Peale selle, et iga päev on saade unikaalne, tuleb kaasas käia ka vormiliste ja sisuliste uuendustega. Aasta algul muutsime kardinaalselt saate välist külge – uus stuudio, tehnika ja muu, mida meie vaatajad väga hindavad,“ ütleb ta. „Arutasime ankrutega nende rolli tugevdamist saates, sest nemad on vaatajale saate kõige olulisem osa. Vastab tõele, et õhtuste ankrute rivistus võib muutuda, aga sellest on veel vara rääkida. Kedagi koondatud ei ole.“

Juhan Kilumets debüteeris „Terevisioonis“

Kuna „Terevisiooni“ senine uudistelugeja Liisu Lass alustas tööd ERRi teleuudiste juhina, võttis tema asemel eile hommikul koha sisse ERRi raadio sporditoimetuse juht Juhan Kilumets. Raadiokuulajad teavad tema häält peale spordiuudiste ka Vikerraadio „Huvitaja“ saatest. „Ma ei mõelnud üldse kaua, sest väga palju mõtlemisaega ei antud. Tavaliselt läheb mul suurte otsuste langetamiseks nädalaid ja kuid, aga sel korral tundsin, et olen just seda väljakutset oodanud,“ rääkis Kilumets kaks nädalat tagasi Menule. Raadio sporditoimetust ta siiski hüljata ei kavatse.