Kas sina oled üks neist, kes jääb minevikku kinni ja ei suuda edasi liikuda? Võibolla on asi sinu sodiaagimärgis, sest mõned tähemärgid kipuvad minevikust rohkem kinni hoidma. Asja kõige julmem külg on see, et mõnikord sekkub minevik su ellu just siis, kui sa tunned, et oled sellest vabanenud...

Kõigil meil on olnust oma koorem kanda, kuid mõned kipuvad sellesse liigselt kinni jääma, kirjutab Your Tango.

Kes on need kolm sodiaagimärki, kes ei kuidagi ei suuda oma minevikust lahti lasta?