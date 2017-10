Arvo Saidla, rahvasuus metsavanaks ristitu, arvab, et prognoositavatest miinuskraadidest hoolimata suuremat külma ega ka lund veel oodata ei tasu. Seda kinnitavat loodus. „Rändlinnud kõnnivad praegu põllul ja söövad. Neil pole veel seda tunnet, et võiks minema lennata,“ selgitab ilmatark.

Ametliku ilmaprognoosi kohaselt võib nädalavahetusel tavapärasest külmemat ilma oodata. Üksikud miinuskraadid ründavat peaasjalikult sisemaad, kuid veidi jahedamaks minevat ilm terves Eestis. Metsavana säärase teate üle ei imesta, ent suuremat külma ega ka lumesadu ta ei prognoosi. Mehe sõnul on praegu tulemas alles esimesed sügisesed hallad, mis ei tähendavat veel talve.

Saidla sõnul kinnitab tema loogikat ka loodus, mis pole veel valmis talvele vastu minema. „Praegu mutid ei ole midagi teinud, mis tähendab, et märkimisväärselt külmaks ei tohiks minna,“ räägib Metsavana, kelle teada peaks mutid enne suurema külma tulekut aktiveeruma ning oma maaalused käigud puhtaks lükkama. „Teine asi on veel see, et lindude ränne on praktiliselt olematu. Rändlinnud kõnnivad praegu põllul ja söövad. Neil pole veel seda tunnet, et võiks minema lennata,“ selgitab ilmatark loodusmärke. Ka Metsavana koduõuel ilutsevad vahtrapuulehed olla veel sügise nägu ehk ilusad värvilised. „Samuti on õunapuud ja sirelid veel kõik rohelised,“ märgib ta.

Möödunud aastal langes juba novembri algul maha paks lumevaip, mis oma varajase tulekuga tekitas ilmatu pikad rehvivahetusjärjekorrad kui ka põhjustas arvuakalt plekimõlkimisi maanteel. Kas on võimalus, et säärane varajane ja paks lumevaip langeb novembris algul maha ka tänavu? „Sellist lühiajalist lumelörtsi võib novembris tulla. Aga kindlasti läheb kohe pehmeks tagasi,“ arvab Saidla.

Metsavana toonitab, et tänavuse aasta ilma kujundab kõige enam tuul, mis mõjutab ka looduse kujunemist. „Näete ise – Inglismaale tuli torm peale. Ja meil algas ilmaga siin, ei tea mis peale. Ja ta nõnda novembris täpselt samasugune korrapäratu ilm jätkub,“ ütleb ta lõpetuseks.