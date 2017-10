USAst pärit mees on aastakümneid käinud kirurginoa all, et muuta iga sentimeeter oma kehalt. Teisisõnu - transseksuaal on voolinud oma ihu plastnuku järgi. Kogu see lõbu on läinud maksma üle 800 000 euro.

35-aastane Nikki Exotika mäletab aegu, mil teda kiusati ja nohikuks narriti, kuid on nüüdseks oma unistused täitnud ja näeb enda sõnul välja täpselt nukk Keni koopiana, vahendab The Sun.

Ta teadis juba 2-aastaselt, et ta on teistest erinev. Juba lapsena meeldis talle meikida ja värvida küüsi. Lõpuks sattus ta sõltuvusse oma Barbie nukust. Nagu arvata võib, siis kooliiga ei olnud tema jaoks kerge. Teda narriti homoks ja geiks.