Kohalike omavalitsuste valimistel saadud häältesaagist on värskeimate andmete järgi on kõige jõulisemalt korrigeeritud ekrelaste tulemusi, makstes paari juhul ka koha volikogus. Üks neist puudutab erakonna esimeest Mart Helmet, kelle tulemus Pärnu linnas vähenes kontrollimise käigus ligemale 200 hääle võrra. „Jätab küll kahtlase mulje,“ ütleb EKRE esimees Mart Helme hääletussedelite lugemise kohta. Kui pühapäevasel valimispäeval oli Helme saldoks 2304 häält, siis järgmise päeval, kui lugemist kontrolliti, langes häältesaak 199 võrra ehk 2105le. „Meie puhul oli kolm sellist juhtumit. Me üldiselt oleme oma inimestel palunud jaoskondadega ühendust võtta ja minna kohapeale. Arvan, et tuleb meie inimeste juuresolekul uuesti üle vaadata hääled,“ leiab Helme. „Valimistel selgub ühtäkki, et meie erakonnaliikmed on need, kelle hääled lähevad kontrolllugemisel kaotsi. Mitte üksikud hääled, mis on normaalne, vaid sajad.“ Lisaks endale, viitab Helme Tartu linna ja Pärnumaa Tori valla juhtumile, kus valimiskomisjoni valesti lugemised maksid erakonnale koha volikogudes. Tartus korrigeeriti Kalver Künnapuu hääli, kes nägi internetist, et kogus 167 häält, mis tähendas ühtlasi kohta linnavolikogus. Tegelikult kogus ta 67 häält ja jäi volikogu ukse taha.

„Kuna tegemist on minu kodu piirkonnaga, kust see 117 tuli [17 asemel], siis võis see ka reaalne olla. Olen korteriühistu juhatuses ja mul on sealkandis tuttavaid,“ räägib Künnapuu, kes pidas esialgselt valimistulemust reaalseks. „Natukene ikkagi olen pettunud, sellepärast, et oli lootus [pääseda volikokku]. Aga kui ei pääsenud, pole hullu. Elu läheb edasi.“

Tori valla juhtumi puhul pääses valimispäeval kohalikku volikokku kaks EKRE liiget, ent järgmise päeva kontrollimise järel kukkus üks välja. „Seda on raske kokku panna, kuna kehtetuks ja mõne kehtetu kehtivaks tunnistamine puudutab kokku kaheksat häält eri jaoskondades ja eri nimekirjades. Kuus sedelit läks kehtetuks ja kaks kehtetud kehtivaks. EKRE nimekirjas läksid kolm häält kehtetuks, mis maksid koha,“ selgitab Tori valla valimiskomisjoni esimees Anne Annus. Sedelite kehtetuks või kehtivaks tunnistamine põhjuseks on valijate segane käekiri ehk, kui number ei ole üheselt mõistetav, tunnistatakse see kehtetuks. „Kahel juhul oli küsimus, kas number on null või kuus. Oleks nagu kuue saba või on see null halvasti kirjutatud?“ toob Annus näiteks. Helme ja Künnapuu juhtumite puhul oli tegu valimiskomisjoni liikmete veaga. „Jaoskonna töötaja, kes luges EKRE hääli, pani need ümbriku sisse ja kirjutas masinlikult selle peale 345, tegelikult oli õige number 154 või 145,“ meenutab jaoskonna esimees Uudo Laane, kelle silme all häältelugemises viga tehti. „See oli puhtalt tema näpukas, mida ta hiljem tunnistas.“ Selgituse järgi tekitas töötajas eksituse kandidaadi number, mis Mart Helme puhul oli 341. „Vestlesime sellel teemal töötajaga tõsiselt ja tegin ettepaneku, et rohkem ei kandideeriks sellele tööle. See oli ikka väga ränk eksimine,“ lisab Laane, kes ühtlasi näeb osa vastutust ka enda õlgadel. „Ma ei võtnud seda asja üle kontrollida, mida oleks pidanud tegema.“ Künnapuu puhul tehti viga andmeid infosüsteemi sisestades. „Ümbrikul oli ilusti kirjas 17 [Tartu 3. jaoskonna häälte arv]. Inimene, kes sisestas numbreid valimiste infosüsteemi, tema käsi vääratas ja ta kirjutas 117,“ selgitab Tartu linna valimisjuht Jüri Mölder.