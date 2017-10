Põlva maakonnas võitis kohalikud valimised Reformierakond, mis võttis valimisvõidu kõigis kolmes nüüdseks allesjäävas vallas. Täiesti puhta töö, võib öelda, et Tallinna kombel Keskerakonda tegid reformarid Kanepi vallas, kus 19 volikogu kohast saadi endale tervenisti 13. „Kohalikel valimistel valitakse inimest ja vaadatakse, mida ta on teinud, ju siis meil on tegijad inimesed,“ ütleb praegune Kõlleste vallavanem, Reformierakonda kuuluv Andrus Seeme. „Ja tegelikult paljud meie Reformierakonna nimekirjas kandideerinud inimesed ei ole erakonna liikmed, aga tahavad asju ajada.“ „Meil on siiani volikogu ühtne olnud, aetakse ühte valla asja,“ ei usu Seeme, et erakonna järgi hakatakse punaseid jooni maha märkima. „Kõik on kohalikud inimesed ja ma usun, et kindla piiri tõmbamist – meie Reformierakonnast ja teie Keskerakonnast – ei tule.“

„Paljud arvavad, et me oleme kohad juba ära jaganud,“ naerab Seeme. „Tegelikult ei ole. Eks volikogu tuleb kokku ja siis vaatama, kes mida hakkab tegema. Tööd on palju. Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste valla ühinemine on vaja korraldada, ega see lihtne ei ole.“

Räpina vallas läheb huvitavaks „Meil ei ole ühelegi partnerile mitte midagi ette heita, kõik on tuttavad inimesed, kellega saab läbi rääkida,“ ütleb Teet Helm, kes olnud kuni mulluseni pikalt Räpina vallavanem, kuid praegu juhib Tartumaa Võnnu valda. Vastselt tekkinud Räpina valda kuuluvad lisaks praegusel Räpina vallale veel Veriora vald ning Meeksi vald Tartumaalt. 21 ühest volikogu kohast sai Reformierakond endale kaheksa, lisaks on volikogu esindatud veel kolm erakonda ja üks valimisliit. „Igavuse üle ei saa kurta,“ sõnab Helm volikogu kirju koosseisu kohta. „Kindlasti tuleb teha teatud pingutusi, sest mõned inimesed ei sobi omavahel ja kohaliku elu juhtimisest on ka erinevaid arusaamu.“ „Ma ütleks, et Põlvamaa on edasipüüdlike inimestega maakond,“ selgitab Helm, miks sissetuleku poolest kehvemal järjel Põlvamaal eelistasid valijad just Reformierakonda, millel on ettevõtjate ja jõukate inimeste esindajate maine. „See jõukate inimeste erakonna imidž on külge kleebitud, minu arvates on Reformierakond just edasipüüdlike mõtetega inimeste erakond.“ Põlvas jäid võitjad võimust eemale „Põlvas moodustati koalitsioon ilma Reformierakonnata,“ ütleb Põlvas Reformierakonnale kõige rohkem hääli toonud ettevõtja Kuldar Leis, kes ise erakonna liige ei ole. „Reformierakonna nimekirjas oli sellised persoonid, kes on tublisti pühendanud piirkonna arengusse ja mul hea meel selliste inimestega koostööd teha.“ Seni muude tegemiste kõrvalt Põlva volikogu esimehe ametit pidanud Leis räägib, et ta on üdini kohaliku sees. Ametikohast lähtuvalt oli ta viie valla – lisaks Põlva veel, Mooste, Ahja, Laheda ja Vastse-Kuuste – ühinemise juhtkomisjoni esimees.