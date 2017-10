Šokeerivad kaadrid Hiinast, kus isa võitleb lapseröövi vastu korraliku jalalöögiga röövli kõige õrnemasse kohta. Õnneks on sellest ka abi.

Videol on näha, kuidas isa on lapsega turul jalutamas, kuid neid jälgib üks kuritegelik silmapaar, vahendab The Sun.

Kui laps isaga eemale asub jalutama, siis üritab röövel last isa haardeulatusest eemale tirida.