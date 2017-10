„Toona sai asjaosaliste käest nõusolekut ka küsitud,“ ütleb Tallinna Tehnikaülikooli professor Loide, kes on ühtlasi Eesti Filatelistide Liidu juhatuse esimees. „Kui me jõudsime Ilveseni, siis tema oma nõusolekut margi avaldamiseks ei andnud.“

Praeguseks on Eesti riigipeade sarjas ilmunud 17 marki, viimased kaks ilmuvad järgmisel aastal ja kujutavad Rüütlit ja Ilvest. Mõlemal on järgmisel aastal ümmargused sünnipäevad: Rüütel saab 10. mail 90aastaseks, Ilves 26. detsembril 65aastaseks.

„Riigikantselei tuli 2008. aastal välja ettepanekuga anda välja kõikide riigipeade margid,“ meenutab Loide. „Algne mõte oli avaldada kõik 19 marki korraga. Aga Eesti postmarkide aastane emissioon on kuskil 30 marki, see oleks olnud liiast. Nii sündis kompromiss, et kuni Eesti Vabariigi sajanda aastapäevani lasta välja üks-kaks marki aastas.“

2008. aastal käis riigikantselei toonasele Eesti Postile, välja idee tähistada Eesti Vabariigi sajandat juubelit seeriaga, kus kujutatud kõik saja aasta jooksul ametis olnud Eesti riigipead. Üks Ilvese ajal presidendi kantseleis töötanud inimene meenutab, et Ilves ei olnud enda pildiga postmargist üldse vaimustuses. Ta peab võimalikuks, et riigikantselei Eesti Postile tehtud ettepanek avaldada kõik riigipead ühes sarjas võis ajendi saada Ilvese tõrksusest. Juubeliaastaga seotud margiseeria puhul oleks Ilves igal juhul margile saanud.

Omniva postmargi osakonna juhataja Ain Muldmaa mäletamist mööda ütles Ilves, et tema panus on postmargi peale jõudmiseks veel liiga väike, ehkki konkreetselt „ei“ ta siiski ka ei öelnud. „Tema mark oleks ilmunud 2008. aastal, ta oleks siis ametis olnud kaks aastat. Aga samal aastal alustasime riigipeade sarjaga.“

„Eesti riigipeade sari lõpeb, siis vaatame edasi, mis saab,“ sõnab Loide, et Omnival on nüüd mitu aastat aega arutada, kuidas Kaljulaidist järgmisi presidente jäädvustada. Sama ütleb ka Muldmaa, kelle sõnul on presidendid olulised isikud ja väärivad postmarkidel jäädvustamist. Kuidas, seda on nüüd terve Kaljulaidi ametiaeg ehk neli või isegi üheksa aastat aega arutada.