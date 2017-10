Oma uut seksikat pesukollektsiooni esitlenud Marilyn Kerro jagas "Seitsmestes uudistes" nõu noortele tüdrukutele, kes oma kehaga ehk rahul ei ole.

Marilyn Kerro on kokku puutunud karmi moemaailmaga, mistõttu soovis ta just oma kogemusest lähtuvalt noortele neidudele südamele panna, et iga suurus on ilus. Oluline on end just oma kehas ja eripäras hästi tunda. Samuti avaldas Kerro, mis on naise kõige suurem relv.

