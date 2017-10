Harju maakohtus arutati eile kokkuleppemenetluses Keila ärimehele Aimar Talvarile (58) esitatud süüdistust kelmuses, mis süüdistuse järgi seisnes varalise kahju tekitamises suures ulatuses grupi poolt. Lisaks heideti mehele ette ebaseaduslikku omastamist. Aimar Talvar on laiemale avalikkuse tuntud kui kardispordi edendaja ja korduvalt Eesti parimaks karditiimiks tunnistatud Talvar Racingu juht. Nooruses autoralliga tuntust teeninud Aimari poeg Aavo on isa juhitud karditiimis tõusnud Eesti ja rahvusvahelise kardispordi tippu.

Talvari vastu on kohtusse esitatud mitu tsiviilhagi, mille hüvitamisega on mees kokkulepet sõlmides nõustunud. Nelja erineva haginõude kogusumma küünib 631 774 euroni. Sellest suurimat summat, 435 513 eurot loodab Talvarilt tagasi saada Nordea Finance Estonia AS.

Aresti alt vabastatakse ja tagastatakse Talvarile sõiduauto Mitsubishi ning veel üks mehele kuuluv mootorsõiduk. Talvar saab tagasi ka tema koduks oleva kinnistu Keilas. Eeluurimise käigus Talvarilt ära võetud sularaha 324 000 eurot jääb aga aresti alla nelja tsiviilhagi tagamiseks.

Talvariga koos on kohtu alla Ando Uusalu (36), kellega prokuratuur on sõlminud karistuskokkuleppe, mille järgi ootab meest ees liitkaristusena üks aasta ja 30 päeva pikkune vangistus, mille hulka arvestatakse ka kolm eeluurimise ajal vahi all viibitud päeva. Prokuratuur nõustub asendama Uusalule taotletud karistuse 387 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleks mehel ära teha kahe aasta jooksul. Tsiviilhagi 5000 eurot on Uusalu jõudnud juba hüvitada.

Talmar ja Uusalu ütlevad kohtus, et sõlmisid kokkuleppe vabatahtlikult ning jäävad selle juurde. Talvarile tuletab kohus meelde, et rahaliste kohustustega tuleb tal nüüd tõsiselt vaeva näha, kuid seitse kuud vangis viibinud ja koju kippuvat meest see meeldetuletus ei heiduta.

Kohtus käimise vaevadest Talvar veel siiski nii pea ei pääse. Talle kuuluva firma Netrella OÜ suhtes on alustatud samuti kriminaalmenetlus, mis tuleb arutlusele eraldi kohtuasjas. Muuhulgas toitlustusteenust pakkunud Netrella OÜ maksuvõlg oli selle aasta veebruari seisuga 457 640 eurot.

Kohus kinnitas kokkuleppe ja Aimar Talvar pääses vabadusse otse kohtusaalist.