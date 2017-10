SDFi (Syrian Democratic Forces ehk Süüria Demokraatlikud Väed - peamiselt kurdi võitlejatest koosnev armee) kõneisik Talal Salo kinnitab, et tänaseks on lahingud peetud ja suuremad militaaroperatsioonid lõpetatud. Nüüd kammivad liitlasväed linna läbi, et leida terroristide peidukohti ja puhastada tänavaid miinidest. ISISe võitlejad on nüüd koondunud Eufrati jõe äärsetele aladele.

CNN vahendab, et ISIS on oma pealinnast Raqqast Süürias viimaks ometi välja löödud. Linna piiramine kestis viis kuud. USA ja kurdi liitlasväed peaksid iga hetk Raqqa vabastamise ka ametlikult välja kuulutama. Mõned terroristid põgenesid täna linnast bussidega, kuid üksikud väikesed rühmad võivad veel linnas peidus olla.

Terroristide ja liitlasvägede üks viimaseid võitluspaiku oli Paradiisiväljak linna keskel, mis küll ISISe võimu all pigem põrguväljak (nii on seda kutsuma hakanud ka lõksus linnaelanikud). Seal toimusid avalikud hukkamised: pearaiumised ja ristilöömised. Surnukehad jäeti väljakule vaatamiseks.

Sõjategevuse jahtumisest annab märku ka see, et piirkonnas pole viimased kaks päeva olnud ühtegi USA õhurünnakut. Võimalik, et lihtsalt pole enam kedagi pommitada. Raqqast on välismeediale võimalusel infot vahendanud kohalikud ajakirjanikud, kes teatasid, et esmaspäeva hommikul startisid Raqqast mitukümmend bussi ja umbes kümme suurt kaubikut, mis ISISe võitlejad minema sõidutasid. Kuhu, pole teada.