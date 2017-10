Õhtulehe andmetel on ETV ridades saanud koondamisteate pikaajaline uudistelugeja Kadri Hinrikus. Naine ise uudist ei kinnita ega ümber lükka. „Ma hetkel ei saa rääkida, tõesti ei saa, aitäh,“ ütleb Kadri telefonis ja lõpetab kõne. Väidetavalt sai Kadri koondamisest teada täna hommikul ning see on kõigile suureks üllatuseks ja šokiks. Mitu anonüümset ERR-i töötajat, kellega Õhtuleht rääkinud on, olid sellest kuuldes imestunud. „See teade ei vasta ühestki otsast tõele. Ei ole keegi koondamisteadet saanud,“ lükkab ERRi uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost ümber koondamisjutud.

Oktoobri algusest teleuudiste juhi kohale asunud Liisu Lass annab ka omapoolse selgituse asjale. „Kõik saated, ka uudistesaated muutuvad pidevalt. Peale selle, et iga päev on saates unikaalne, tuleb kaasas käia ka vormiliste ja sisuliste uuendustega. Aasta alguses muutsime kardinaalselt saate välist külge – uus stuudio, tehnika ja muu, mida meie vaatajad väga hindavad,“ ütleb ta. „Arutasime täna ankrutega nende rolli tugevdamist saates, sest nemad on vaataja jaoks saate kõige olulisem osa. Vastab tõele, et õhtuste ankrute rivistus võib muutuda, aga sellest on veel vara rääkida. Kedagi koondatud ei ole.“

Teletööd alustas Kadri Hinrikus uudistetoimetajana TV1 ekraanil, kust suundus Eesti Televisiooni hommikuprogrammi „Terevisioon“ uudistetoimetajaks. Järgnes uudistesaatejuhi töö „Aktuaalses kaameras“. Hinrikus on juhtinud ka saateid „Tähelaev“ ja „Eesti teater 100“ ning teinud kaastööd „Osoonile“. Lisaks teletööle on Hinrikus tuntud ka lastekirjanikuna. Lastekirjandusse tuli ta mälestusraamatutega „Miia ja Friida” ja „Kui emad olid väikesed”, mis said sooja vastuvõtu osaliseks. Kriitika tähelepanu pälvis ka realistlik jutustus „Et head haldjad sind hoiaksid”. Lisaks on Hinrikus kirjutanud pildi- ja mudilasraamatuid ning metsaelust pajatava „Põmmu, Podsu ja teised sõbrad”.