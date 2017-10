Pidu ainult täiskavanutele! Avapaugu saab uus üritus 33+ ()

Sellepärast, et see idee sündis siin. Tänasel päeval on linn täis ööklubisid ja baare, aga kui on soov minna kuskile oma hea seltskonnaga, kus keegi ei lärma ja ei aja midagi riiete peale, siis sellist kohta täna ju ei ole. Minu hea sõber Erki Lill, kes on restoran Fahle omanik, arvas samuti, et see on just õige koht sellise peo jaoks. Mahutab ära kuni 200 inimest, et säiliks eksklusiivsus. Publik 33 aastat ja üle selle on noored või on juba keskeas ja on tekkinud hulk inimesi, kes oskavad sellist üritust hinnata. Praegusel hetkel on mõte edasi arenenud, et see üritus ei jää ainult Tallinna keskseks.

Mis stiilis avaüritus tuleb?

See on selline esiklaps ja sünnipäeva stiilis panen kaks asja ühte. Kui olen üritust kuskil läbi viimas, siis esimene küsimus on alati: „Miks sa oma bändi ei tee, mis sa ikka teisi tellid?“ Ütlen ausalt – lihtsalt ei jõua, õhtujuhtimist ja bändi korraga teha ei ole lihtne. Aga nagu elus ikka, jooksevad kõik õiged asjad iseenesest kokku. Minu vana hea tuttav tuli minu juurde ja uuris, et kas ma bändi teha ei taha. Aga see on tohutult raske töö, poolest päevast lähed kohale, järgneb tehnika ülespanek ja sa töötad hommikuni. Ja see honorar, mis sealt tuleb, ei ole lihtsalt minu jaoks seda väärt. Teiselt poolt, fun`i mõttes oleks see ju hea. Ja kuna juba ammu tõesti öeldakse, et mul on nii palju stuudios sisse lauldud laule, et viimane aeg neid bändiga laulma hakata, siis sellel õhtul kell 22.00 on ametlik bändi üles astumine.

Mis bändiga tegu on?

Täiesti uus bänd - Leinz ja Peonael. Esimene proov on tehtud, ja power oli uskumatu. Kõik bändiliikmed on professionaalid: Jaak Linnas (Eesti mehe bänd), Rein Joasoos (Singer Vinger), Mart Jürisalu (Kuller), Taago Daniel (Dingo, Apelsin) ja Andi Kusma (Springfield, One Night, Andi Kusma & Clint, käinud MODE bändiga laval). Kui selline kahurvägi on kohal, ei saa sellest midagi halba sündida.

Kes veel sellel sel õhtul esineb?