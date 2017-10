Kuigi Eesti traditsioonides on olulisel kohal mardi- ja kadripäev, siis üha enam kogub populaarsust Ameerika Ühendriikide püha halloween – päev, mil end riietada tontlikku rõivastusse. Karnevalipoodides on just halloween aasta kõige kiirem aeg.

"Mardipäev on lastele, aga halloween täiskasvanutele," selgitab R&Reede karnevalipoe klienditeenindaja Karoliina. Tema sõnul peetakse halloweeni nüüdisajal peamiselt klubides, baarides, aga ka sõprade ja kollektiivide koosviibimistel.

(Alar Truu)

Peamiselt eelistatakse halloweeni ajal tontlikke rõivaid – näiteks nõiad, luukered ja vereimitatsioonid on kindla peale minek. Teisalt võib sel päeval mängida, keda iganes. "Sa võid olla ka printsess, see ei ole keelatud. Või ilus nõid, kellel on peas roosa parukas," annab Karoliina nõu.

Juba 18 aastat tegutsenud R&Reede kauplustest Karneval on võimalik erinevas suuruses ja temaatikaga kostüüme nii osta kui ka laenutada. Müügil on palju erinevaid dekoratsioone, kummimaske, parukaid ja aksessuaare. Kostüümide rendihinnad algavad 15 eurost.

Esmakordselt pakub R&Reede ka halloweeni eel 27. oktoobril grimmiteenust (armid, vereplekid jms). Jälgi Facebooki!

Karnevalipoed asuvad Tallinnas aadressil Pärnu maantee 28 ja Tartus Lõunakeskuses.