Tallinna kultuurikeskuste juhid soovivad vastust linnapeaks kandideerinud Rainer Vakralt väidete kohta, et Nõmme turul on inimesed tulnud tema juurde ja öelnud, et nende kultuurikeskuse juhataja ei anna tantsuringidele enam aegu, kui nad tema poolt ei hääleta.

„Rainer Vakralt selgitust paludes väitis ta, et vestlus toimus küll Nõmme turul, kuid ta ei pidanud silmas Nõmme Kultuurikeskust, vaid teiste linnaosade kultuurikeskusi ning üht ringijuhti, kes juhendab mitmel pool Tallinnas,“ kirjutavad juhid avalikus pöördumises.

„Enamik Tallinna kultuurikeskuste juhte ei ole valimistel kandideerinud ega ole ühegi erakonnaga seotud. Rainer Vakra väide on alusetu ka valimistel kandideerinud Tallinna kultuurikeskuste juhtide kohta.“

„Et oleks selge, mida täpselt Rainer Vakra oma väitega mõtles, nõuavad Tallinna kultuurikeskuste juhid avalikku selgitust ja vabandust. Rainer Vakra lubas seda teha eilse päeva jooksul, kuid kahjuks ei ole ta seda siiani teinud. Leiame, et poliitik, kes kandideeris lõppenud valimistel Tallinna linnapeaks, peab võtma vastutuse oma sõnade eest ning vabandama, kui kogemata valesti väljendus.“

Pöördumise esitasid Liina Amon (Nõmme Kultuurikeskus), Leena Shturm (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja), Toomas Loo (Salme Kultuurikeskus), Marko Lõhmus (Kultuurikeskus Lindakivi), Eduard Toman (Vene Kultuurikeskus) ja Urve Mägi (Pelgulinna Rahvamaja).