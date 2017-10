Eesti üks tuntumaid räppareid Metsakutsu tegi kujunduse äsja ilmunud Põhja-Tallinna albumile "Alati olemas". Artist astub üles ka külalisesinejana sel reedel Vaba Laval toimuval Põhja-Tallinna plaadiesitluskontserdil.

"Põhja-Tallinn sai selle albumiga 10. aastaseks ja kujunduse keskne element number 10 (ehk X) oli bändi enda kindel soov," kommenteeris Metsakutsu. "10 aasta jooksul on see punt üle elanud palju - suurest räpigängist suureks ansambliks, võidud ja kaotused, liikmeid on lahkunud ja tagasi tulnud, on olnud tülisid ja äraleppimisi," lisas Metsakutsu.

Artisti sõnul tunduski sellest kõigest lähtudes loogiline kujundus X-ina nö kokku kleepida. "Ükskõik, mis bändiga toimub, kuidagi on nad suutnud seda kõike koos hoida ja seda see oraanž teip sümboliseeribki," nentid Metsakutsu.