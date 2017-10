Cher paljastas Twitteris, et ta mängib ABBA-muusikali „Mamma Mia" järjes, mis peaks linale jõudma järgmisel suvel.

BBC Newsi andmeil pole veel teada, keda 71aastane Oscari-võitja, kelle filmidest on tuntumad "Eastwicki nõiad" ja "Kuutõbised", uues muusikafilmis kehastab. Ent poplegend kirjutab, et on juba teinud tantsuproove.

Järjes osalevad mitmed algse filmi tähed, sealhulgas Meryl Streep, Pierce Brosnan, Julie Walters ja Colin Firth. Streepi tegelaskuju noorpõlveversiooni mängib uues linateoses Lily James ("Downton Abbey", "Sõda ja rahu").