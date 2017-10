Selgus, et selline nähtus on sügisele täiesti iseloomulik. "Tegemist on väga madala pilvisusega, see on sügisele omane," selgitas valvesünoptik, mis Tallinnas pimenemise tekitas. Põhjuseks on meieni jõudnud madalrõhulohu servaga kaasa tulnud soe õhumass. "Õhutemperatuur on tõusuteel ja õhurõhk langeb, olemas ka mõõdukas sajuvõimalus. Pilved on väga madalal, sügiseti on see tavapärane," kinnitas sünoptik.

Tegemist on orkaan Ophelia jäänuste kaasatoodud troopilise õhumassiga, mis tõstis temperatuuri Eestis kuni 15 kraadini. Õhtupoolikul on oodata tuule tugevnemist, sisemaal 15 m/s, rannikul 20m/s. Öösel võib tuule tugevus tõusta rannikul kuni 23 m/s. Saju võimalus on mõõdukas.

Tegu on aastate sündmusega

„Kui ei teaks, ei usuks kellaaega,” kommenteerib keskpäevast pimedust ilmateadlane Jüri Kamenik ja ütleb, et tegu on aastate sündmusega. „Vast kord aastakümnete jooksul võib kogeda niisugust asja,” toob ta välja, et tegemist on mitme asjaolu kokkusattumisega – orkaan Ophelia mõjude, Portugali metsapõlengute tuha ja Sahara kõrbetolmu osakeste levimisega õhus.

„Ma just abikaasale ütlesin, et pimedus on väljas,” naerab ilmateadlane Ain Kallis. „Pilved on paksud ja madalad, sellepärast ongi ilm selline.”

Orkaan Opheliat ilmateadlane otseselt ei süüdistaks. „Ophelia ei olnud enam orkaan, kui ta Iirimaale jõudis ja meieni jõuavad ainult tormi ääred ja riismed, neid on meil varemgi olnud,” kommenteerib ta. Portugali metsatulekahjude tuhk ja Sahara tolm mõjutab rohkem päikeseloojanguid ja -tõuse, sest siis on vaatepilt punasem kui tavapäraselt. „Samamoodi on siis, kui suured vulkaanid purskavad ja me näeme tuhatolmu tõttu punaseid loojanguid, pilvi see ei põhjusta. Vihma võib küll rohkem sadada, sest tuhaosakesed tekitavad vihmapiisku,” selgitab ta.

Kallis toob välja, et varasematel päevadel oli pilvemass õhem ja seepärast oli ka ilm valgem. Mis aga põhjustab pilvede paksust? „Siin võib nüüd küll olla, et ekstroopilise tormi jäänused tõid endaga kaasa sooja õhumassi ja see tekitab pilvi. Soe õhumass on jõudnud ka ida poole, Moskvas oli erakordselt soe.”

Kallis osundab, et lõpuks ometi on korralik sügis kohale jõudnud, siiani pole ka ühtegi öökülma olnud, aga nüüd võib nädalavahetusel juba esimesi öökülmi oodata.