Kui täna pärast südapäeva Tallinnas välja vaadata, võib ära ehmatada - akna taga valitseb sügav hämarus nagu oleks käes juba õhtu.

Õhtuleht helistas Riikliku Ilmateenistuse valvesünoptikule ja uuris, kas tegu on maailmalõpuga?

Selgus, et selline nähtus on sügisele täiesti iseloomulik. "Tegemist on väga madala pilvisusega, see on sügisele omane," selgitas valvesünoptik, mis Tallinnas pimenemise tekitas. Põhjuseks on meieni jõudnud madalrõhulohu servaga kaasa tulnud sooja õhumassiga. "Õhutemperatuur on tõusuteel ja õhurõhk langeb, olemas ka mõõdukas sajuvõimalus. Pilved on väga madalal, sügiseti on see tavapärane," kinnitas sünoptik.

Tegemist on orkaan Ophelia jäänuste kaasatoodud troopilise õhumassiga, mis tõstis teperatuuri Eestis kuni 15 kraadini. Õhtupoolikul on oodata tuule tugevnemist, sisemaal 15 m/s, rannikul 20m/s. Öösel võib tuulee tugevus tõusta rannikul kuni 23 m/s. Saju võimalus on mõõdukas.