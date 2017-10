„Aruka blondiini" täht Reese Witherspoon oli 16, kui režissöör, kelle nime ta ei avalda, talle seksuaalselt lähenes. See ei jäänud paraku viimaseks korraks. 41aastane näitlejanna mõtiskles esmaspäevaõhtulsel ajakirja Elle üritusel kõnet pidades naiste kogemustest filmitööstuses. Mõistagi olid Reese'i sõnad ajendatud filmiprodutsent Harvey Weinsteini ümber puhkenud seksuaalse ahistamise skandaalist. „See on olnud väga raske nädal Hollywoodi naistele, naistele üle maailma, ning paljud olukorrad ja paljud tööstusharud on sunnitud meenutama ja uuesti läbi elama palju inetuid tõdesid," vahendab People Oscari võitjast Witherspooni sõnu.

„Mulle endale on väga eredalt meenunud mu enese üleelamised ja mul on raske magada, raske mõelda, raske edastada paljusid tundeid, mis on mind vallanud seoses ärevuse, aususe, süütundega, et ma varem suud ei avanud."

„Tunnen tõelist tülgastust režissööri vastu, kes tungis mulle kallale, kui olin 16, ning viha agentide ja produtsentide vastu, kes tekitasid minus tunde, et vaikimine on töö saamise tingimus. Tahaksin teile öelda, et see oli mu karjääris üksainus juhtum, aga paraku see nii polnud. Mul on olnud palju kogemusi ahistamise ja seksuaalse kallaletungiga, aga ma ei räägi neist eriti sageli."