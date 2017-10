Kohalike omavalitsuste valimisel hääletas 586 554 inimest, kellest 3881 võtsid valimiskabiinis vastu otsuse sedel tahtlikult rikkuda või eksisid lihtsalt kandidaadi numbri kirjutamisega. Tallinna valimiskomisjon luges tänavu kokku ligi 1500 kehtetut sedelit.

(Martin Ahven)

Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp selgitab, et soditud hääletussedelid jagunevad rikutud ja kehtetuteks sedeliteks. „Kui inimesel juhtus midagi ja ta tahab numbrit maha tõmmata, siis ta saab seda teha. Aga pärast seda peab ta andma sassi läinud kirjaga sedeli komisjonile, kust ta saab puhta vastu. Tagastatud sedel loetakse seejärel rikutute hulka," räägib ta.

Hääletussedel on aga kehtetu siis, kui sedelil ei ole ühtegi registreerimisnumbrit või on neid mitu; kui registreerimisnumbrit on parandatud või see ei ole loetav või kui sedelile on kirjutatud muid sõnu, väljendeid, numbreid, isikute nimesid, kes ei ole kandidaadid.

Kui inimene on sedelile kirjutanud kandidaadi numbri asemel tema nime, loetakse see hääl Sepa sõnul ikkagi ära. Tingimus on aga, et nimi oleks arusaadav ja ta asetseks õiges valimisringkonnas.