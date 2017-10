„Iga-aastaselt vaatame ettevõttes üle vastavalt üleriigilistele palgauuringutele töötajate palgad, muude hüvede paketi ning investeerime töökeskkonna parendamisse. Mul on väga kahju, et vaatamata sellele ning eelnevatele läbirääkimistele on Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 töötajat otsustanud korraldada ebaseadusliku tööseisaku. Tapamaja töötab täna osalise koormusega ning seetõttu ei mõjuta tööseisak oluliselt teiste osakondade tööd. Teeme endast kõik oleneva, et olukord võimalikult kiiresti lahendada ja et tapamaja tavapärane töö saaks jätkuda,“ sõnas Mere meediale saadetud kommentaaris.