Keegi meist ei taha armastuses olla kellegi mängukanniks. Ometigi on armastus elus mäng, mida mõnigi sodiaagimärk mängib kohe eriti hästi. Mõne jaoks meist ka eriti valusalt... Suhte alguses on piirid lahti ja paljud meist kogevad tähelepanu mitme kaaslase poolt, kirjutab Your Tango. Ometigi saabub aeg, mil me kõik tahaks kinnitust, et oleme oma armsamal vaid ainsaks kaaslaseks. Keegi ei ta ärgata ja avastada, et on südame kinkinud valele inimesele.

Sageli kipuvad teiste inimeste südametega mängima ikka ühed ja samad inimesed. Kes nad on?

Astroloogia võib siin mõne selgituse tuua, kuid enamasti murravad südame just need sodiaagimärgid, kes ise vajaks rahunemist, mediteerimist ja oskust, kuidas omas vigu tunnistada. Kolm sodiaagimärki, kes kipuvad inimeste südameid armastuses murdma... KAKSIKUD Ega see väga üllatavalt kõla. Kaksikutel on kaks nägu, millest üks jääb sulle alguses päris kindlasti varjatuks. See tähemärk vihkab üksindust ja üksi olemist. Seetõttu ei tasu üllatada, kui avastad, et Kaksik veedab oma vabu hetki kellegi teise seltskonnas. Kui lõpuks avastad, et ta sind reetnud on - oled temaga juba liiga sügavalt seotud. Kui oled sellesse tähemärki armumas, siis ole ettevaatlik! Sa ei ole tõenäoliselt ainus, kes tal silmapiiril on. KAALUD Kaalud on teine sodiaagimärk, kes ei suuda üksi olla. Ta hoiab mitut rauda tules, et ei peaks jääma üksi. Kaalud võivad olla väga ekstreemesed oma valikutes. Nii võib ta mõnda partnerit hoida vaid seetõttu, et temaga on koos tore filme vaadata. Teisel kallimal on ehk palju raha või midagi muud, mida Kaalude esindaja ihkab. Hoolimata põhjusest - Kaalud hoiavad enda ümber mitut inimest, et võtta kohtingutest maksimum. AMBUR