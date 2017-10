Menuseriaalis „Pilvede all“ Voltsi kehastav Rauno Märks lubab hetkeks seriaali telgitagustesse ja tunnistab, et vahel ei saa ta ise ka aru, kas tegu seriaali või päris eluga.

„Eelmises „Pilvede all“ osas külastasin Voltsina Innat. See video on elust, kus kohtusin päris Piretiga. Mul on endal ka juba raskusi väljamõeldud loo ja tegelikkuse vahel arusaamisega;))“ muheleb Märks video tutvustuses.