Netflix on otsustanud praegusest veelgi rohkem rõhku panna eelkõige originaalsisule ning lubas, et uuel aastal võib platvormilt leida lausa 50% ulatuses firma omaloomingut, vahendab The Verge.

Selle saavutamiseks planeeritakse kulutada tervelt 8 miljardit USA dollarit, et toota umbes 30 uut animeseriaali ning 80 originaalset filmi. Kõik 110 teost peaksid voogedastusplatvormile jõudma 2018. aastanumbri sees.

Antud käigu taga peitub soov olla sõltumatu teiste filmistuudiote tujust – alles hiljuti otsustas Disney luua oma toodangu (sealhulgas ka „Star Warsi“ ja Marveli filmide) esitlemise tarbeks enda keskkonna, mille tulemusena otsustati tuleva aasta lõpuks kõik kompanii filmid Netflixist eemaldada.

Originaalse sisu tootmise kasuks räägib ka näiteks juba oktoobrikuus teise hooajaga naasev „Stranger Things“, mis on suutnud koguda ohtralt positiivset vastukaja ning kamaluga auhindu ja nominatsioone.