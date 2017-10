Kõnetoolis esinedes ütles EKRE esindaja Martin Helme, et nende ettepanek on tühistada Eestis kooseluseadus. "See on praeguses koosseisus kolmas kord, kui me seadust üritame tühistada. Kooseluseadus on rakendamata. Ei paista, et see saab niipea rakendatud. Tõsi, me näeme, kuidas kohtute kaudu üritatakse põhiseadusliku korra nöökimise läbi, siis kohtud üritavad kaaperdada parlamendi rolli ja seda rakendada omal käel. Et sedagi ei saaks lubada juhtuda, on vaja kooseluseadus tühistada."

Sotsid ajasid Helme segadusse

Sotsiaaldemokraatide esindaja Liisa Oviir küsis Helmelt, milline on tema arvates seos eestlusel kooseluseadusega ja milline on traditsiooniline perekond Eestis aastal 2017?

"Ma tegelikult olen veidi segaduses, ma ei saa aru kooseluseaduse seosest eestlusega või homoseksuaalsuse seosest eestlusega," vastas Helme.

Ta tuletas meelde, et traditsiooniline perekond aastal 2017 on samasugune, nagu ta oli aastatel 2001 või 1970. "See on üks mees, üks naine, nende püsiv kooselu või püsiv liit, mida on eri aegadel erinevalt ühiskondlikult tunnustatud. Vanasti oli ta kiriklik laulatus, nüüd on ta võib-olla riiklik registreerimine, aga igal juhul on ta kuidagi fikseeritud, tunnistajate poolt või üleüldiselt aktsepteeritud ja fikseeritud. Ja nende lapsed. See on traditsiooniline abielu. Ja see on samasugune olnud kõikides ühiskondades aegade algusest saadik ja ta on Eestis samasugune."

Helme: ka lesbil on võrdne õigus kõikide teiste Eesti naistega leida endale mees ja abielluda

Ta lisas, et kooseluseadus ei ole põhiõigus ega inimõigus. "Muide, väga huvitav, ma sattusin valimiskampaania käigus vestlema ühe lesbiga, kes tuli minu juurde ja ütles ausalt, et ta tahab minuga tüli norida. Jutt käis loomulikult kooseluseadusest. Ja tema oli ka seda meelt, et kooseluseadus on inimõigus. Ma siis kannatlikult üritasin selgitada, et temal kui naisterahval, täisealiselt teovõimelisel naisterahval on võrdne õigus kõikide teiste Eesti naistega leida endale mees ja abielluda. Igal Eesti mehel on võrdne õigus leida endale naine ja abielluda, seda õigus ei ole keegi neilt ära võtnud, see õigus on neil võrdne kõigi teistega. See, mida tema tahab, on eriõigus. Eriõigus saada riiklikult tunnustatud kooselu – teistsugune kui teistel. See ei ole inimõigus, see ei ole põhiõigus, see on erikohtlemine, mida nõutakse. Erikohtlemine tunnuse alusel, mida me veel mõni aastakümme või inimpõlv tagasi pidasime väga taunimisväärseks käitumisviisiks. Ja ütleme ausalt, et väga suur osa Eesti inimesi peab seda jätkuvalt väga taunimisväärseks käitumisviisiks. Me ei represseeri seda kuidagi, sest me usume inimese eneseteostamise õigusesse, aga me ei pea seda riiklikult tunnustama, heaks kiitma, ammugi mitte eriõigusi jagama selle alusel."

"Nad tahavad mult selle ära võtta, kuradid"

Helme tunnistas, et käib kiriku rüpes rahu saama moodsa aja hulluste eest. "Aga nad tahavad mult selle ära võtta, kuradid. Nad tahavad mult selle ära võtta ja ära solkida. Kui me tekitame olukorra, kus kirik peab olema see institutsioon, mis on viimane ja ainus kaitsevall traditsioonilise abielu kaitsel, siis me sellega paneme sisuliselt ikkagi selle vaese kiriku jõhkra löögi alla. Ma olen ise enne valmis olema see kaitsevall, ma ei taha, et see oleks kirik," sõnas ta.

Aseesimees Enn Eesmaa soovitas seepeale tungivalt riigikogu saalis vägisõnu mitte kasutada, isegi siis, kui vägisi neid tahaks kasutada.

Helme: Ma tean inimest, kes kooseluseaduse tõttu Eestist ära kolis

Eiki Nestor küsis Helmelt, kas ta teab kedagi, kelle isiklik elu on kooseluseaduse tõttu kuidagi muutunud?