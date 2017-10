„Mulle meeldib, et lotte on inimene ja et Albert on inimene ja et Bruno on inimene,“ kiitis 4aastane Lotte-fänn Lisbeth pärast eilset lastesarja „Lotte lood“ esilinastust kinos Artis.

Agara teatriskäija ning Lottemaa austajana on Lisbethile hingelähedased just need Lottega seotud etendused-ettevõtmised, kus tegelasi kehastavad pärisnäitlejad. Temasugustele lastele on ETV uus lastesari „Lotte lood“ nagu unistuste täitumine. „Tahan veel vaadata!“ sõnas 4aastane fänn otsustavalt.

Kolm aastat tagasi kirjutas teatrimees Kaarel Oja režissöör Elo Selirannale kirja, kus arutles, et Lotte on raamatus, multikas ja teatrilaval, aga võiks olla ka televiisoris. „Vaatasime Lottele alt üles ega julgenud talle kuidagi läheneda,“ kõneleb „Lotte lugude“ produtsent Margus Saar. Pelglikkus leidis oma otsa, kui Lotte isad Janno Põldma, Andrus Kivirähk ja Heiki Ernits ideest tuld võtsid. Töö läks lahti, vältas poolteist aastat ja tänaseks on valmis kuus osa värskeid Lotte-lugusid.