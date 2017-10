Mõned ulakad, mõned kurvad, kuid igal fotol sügav ja siiras emotsioon. Midagi sellele konkreetsele paarile omast. Ei teki isegi küsimust, et miks need fotod on ühed parimad pulmafotod tänavu.

Bored Panda kogus mõned erilisemad ja tõeliselt imelised pulmafotod kokku, et me kõik neid vaadata saaksime.

Need fotod räägivad pildil oleva paari lugu. Nende tunnetest, emotsioonidest sel päeval ja elus. Ilma ridagi lugemata -sa näed lugu nende perest, nende rõõmudest ja muredest.