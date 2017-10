Äsjaste kohalike omavalitsuste valimistega sai läbi üks haldusreformi etapp, kuid nüüd peavad ka üsna tõrksalt liitunud valdade uued volinikud üsna kiiresti tegutsema, et uued vallad toimima saada.

Haldusreformi seaduse järgi peavad valdade uued ametiasutused alustama tööd 2018. aasta algusest. See tähendab uusi abivallavanemate kohti ja kokkuleppeid selle kohta, mis asulates teenuseid osutama hakatakse, kuhu rajatakse uued asutused jne.

Lihtsam on seda teha valdadel, mis on liitunud vabatahtlikult ja millele need valimised olid lihtsalt uue ajastu algus. Palju keerulisemaks võib asi minna kohtades, kus vallad on sundliidetud ja eriti kus mõned endised vallad on liitmise lausa riigikohtus vaidlustanud.

