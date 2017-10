Riigikogu Reformierakonna fraktsioon esitab riigikogu aseesimehe kandidaadiks erakonna juhi ja praeguse fraktsiooni esimehe Hanno Pevkuri. Reformierakonna parlamendirühma uue juhina toetab fraktsioon erakonna aseesimeest Jürgen Ligi.

Äsja toimunud kohalikel valimistel erakonnajuhtidest suurima häältesaagi kogunud Pevkuri sõnul on ta valmis asuma Riigikogu aseesimehe kohale, juhul, kui Riigikogu liikmed talle selleks mandaadi annavad.

„Uue fraktsiooni esimehe saame valida siis, kui asespiikrid on valitud. Küll ütlesin juba täna, et minu ettepanek sellele kohale on erakonna aseesimees Jürgen Ligi, kes on kahtlemata tugev valik, olles üks pikaajalisema parlamenditöö kogemusega poliitikuid Eestis ning Reformierakonna raudvara,“ lisas Pevkur.

Aseesimeeste valimine toimub Riigikogus järgmisel esmaspäeval, 23. oktoobril.