Olukord Korea poolsaarel on jõudnud sellisesse punkti, et tuumasõda võib puhkeda iga hetk, hoiatas Põhja-Korea asesuursaadik ÜRO-s Kim In Ryong esmaspäeval.

Kim ütles ÜRO Peaassamblee desarmeerimiskomitees, et Põhja-Korea on ainus riik maailmas, mis on olnud alates 1970. aastatest USA "sedavõrd äärmusliku ja otsese tuumaohu" all, sestap on Pyongyangil õigus omada enesekaitseks tuumarelvi, edastab ERRi uudisportaal.

Asesuursaadiku sõnul on Põhja-Korea naabruses igal aastal peetavatest sõjalistest õppustest palju ohtlikum aga USA plaan "korraldada salajane operatsioon meie kõrgeima juhtkonna kõrvaldamiseks".

Kim ütles, et Põhja-Korea on tuumariik, millel on olemas aatompomm, vesinikupomm ja mandritevahelised ballistilised raketid.

"Kogu USA mandriosa on meie laskeulatuses ja kui USA julgeb tungida meie pühale territooriumile kasvõi tollijagu, ei pääse ta meie karmist karistusest," hoiatas ta.