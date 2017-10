Hispaania riigiprokurör nõuab, et Kataloonia politseiülem Josep Lluis Trapero vahi alla võetaks, vahendab Reuters.

Politseiülem on uurimise all süüdistatuna mässule õhutamises. Süüdistuse aluseks on see, et Trapero ei andnud oma alluvatele piisavalt selgeid käske, et rahvuskaardi politseinikke septembrikuu rahvarahutustel päästa. Hispaania politseinikud pidid vihase ning iseseisvusmeelse rahvahulga eest peituma ühte Kataloonia valitsushoonesse. Trapero käis täna Madridi kohtus tunnistusi andmas.

Kohalik politsei astus vastuolulise iseseisvusreferendumi ajal katalaanide poolele. Rahutustes sai viga üle 450 inimese ja kohalikud süüdistavad Hispaania võime politseivägivallas.