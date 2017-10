Võrreldes 2013. aasta kohalike valimistega on valimisaktiivsus langenud ligi viis protsenti. Eriti järsult langes see pealinnas: ligi 11 protsenti. Tallinna linnaosadest oli kõrgeim valimisaktiivsus Nõmmel (62,7%) ja madalaim Kesklinnas (48,4%).

Kuigi kohalike omavalitsuste valimistel andis oma hääle üle poole miljoni eestimaalase, on valimisaktiivsus siiski viis protsenti langenud. E-valimiste populaarsus on aga seevastu tõusuteel: laia ilma rännanud eestimaalased edastasid oma e-hääle lausa 115 riigist.

Poliitikateadlane Tõnis Saarts ütles Õhtulehele, et madal valimisaktiivsus kõneleb sellest, et valimiskampaania oli eriti suurtes linnas vähem intensiivsem ja uimasem, kui see oli eelmistel valimistel.

„Kindlasti tuleb meil arvestada sellegagi, et suuremates omavalitsustes, mis meil nüüd peale haldusreformi tekivad, hakkabki valimisaktiivsus väiksem olema, sest rahvas tunnetab vähem seda seost, et hääletab teatud inimeste poolt, kes hakkavad võimule saades kodukoha piirkonda arendama,“ hindas Saarts.

Võimsaima tulemuse tegi Kõlvart

Oma osa seoses valimisaktiivsusega on ka esimest korda 16-17aastastele noortele valimisõiguse andmisel. 2017. aasta 1. jaanuari seisuga oli neid 24 153. “Kuna Eestis on valijate nimekirjad paberil, ei saa praegu öelda, kui palju 16-17aastasi käis eelhääletamise ajal ja valimispäeval jaoskonnas hääletamas. Elektrooniliselt hääletas 1794 noort,“ ütles valimiste meedianõunik Kristi Kirsberg Õhtulehele.

Näib, et Edgar Savisaare mantlipärija Lasnamäe valimispiirkonnas on keskerakondlane Mihhail Kõlvart, kes sai 24 712 häält. See on ühtlasi nende valimiste häälterekord. Kui ERR uuris pühapäevases „Valimiste õhtu“ saates lasnamäelastelt, keda ja miks nad valisid, kõlas tihtipeale just Kõlvarti nimi. Lasnamäelased põhjendasid seda sellega, et Kõlvart on Savisaarest noorem ja tragim. Viimast ei valitud aga seepärast, et hääletajale ei meeldinud inimesed, kellega ta samas valimisliidus oli.

Ühe hääle sai ka surnud kandidaat

Valimistel kandideeris 11 804 inimest. Peale Kõlvarti rekordtulemuse näeb valimistulemuste esikümme välja järgmine: Raimond Kaljulaid (5534), Taavi Aas (5505), Yana Toom (4826), Urmas Klaas (4801), Taavi Rõivas (4130), Edgar Savisaar (3621), Hanno Pevkur (3597), Kaja Kallas (3551) ja Urmas Paet (3389).

Sakala vahendas aga juhtumit, kus Mulgi vallas valimisliidus Ühtsed Mulgid kandideerinud mees suri enne valimispäeva, kuid üks inimene hääletas ikkagi tema poolt, põhjendades, et tema soov oli lahkunut sellega austada ja mälestada. Surnud üksikkandidaadile antud hääli paraku ei arvestata.

Kohalikel valimistel andis e-hääle 186 034 inimest, mis on Eesti e-valimiste rekord. Kokku e-hääletasid eestimaalased 115 riigist üle maailma, andes enim hääli Reformierakonnale.