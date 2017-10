Vaba Tallinna Kodaniku valimisliidus hea häältesaagi korjanud Juku-Kalle Raid kiidab sotsiaalmeedias, et nendel oli ilmselt kõige odavam valmiskampaania ning tänab Tiit Pruulit eraldise - 1500 euro - eest. Urmas Sõõrumaa öelnud aga Raidile "tigeda surnumatja ilmel", et raiskas kampaaniale üle 300 000 euro.

"937 häält tuli, suu-uured tänud! Ise prognoosisime sõpradega mulle 400, aga vaat siis! Võin öelda, et ilmselt oli Vaba Tallinna Kodaniku kampaania näol tegemist ka kõige odavama valimiskampaaniaga ever, aitäh Tiit Pruulile, kes eraldas 1500 eurot!," kirjutas Juku-Kalle Raid Facebookis ja jätkas: "Muuseas, käisin ka enamustel valimispidudel: Sõõruka [Urmas Sõõrumaa - toim] pidu oli morn ja läbi, Sõõrukas ise ütles mulle tigeda surnumatja ilmel, et raiskas üle 300 000 euro; EKRE pidu oli morn ja lõppes, Reformierakonna peol polnud enam ühtegi inimest ja Keserakonna peolt visati mind heade traditsioonide kohaselt välja! Ja suur osa IRL-ist sitsis hoopis Vaba Tallinna Kodaniku peol!"