„Kui linnas soovitakse maha võtta mõni vitsasarnane puuke, on alati raieluba vaja,“ selgitab arborist Tiit Kesküla. „Teine asi on viljapuudega – nende langetamiseks ei nõua seadus luba.“

Esmaspäeva hommikul läks firma Pan Tiit OÜ omanik Tiit Kesküla koos abilisega Mustamäele Sääse 5/7 hoovi, et teha üks arboristile tavapärane tellimustöö. Nimelt oli korteriühistu Sääse Kodu esitanud neile Mustamäe linnaosa valitsuses kooskõlastatud tellimuse kolme vana õunapuu langetamiseks. Silmaga hinnates võisid need ubinapuud olla sinna istutatud veel enne, kui Sääse 5 ja 7 majad nurgakivi said. Kui hooned on jäänud enam-vähem sama kõrgeks, kui ehitamise aegu poole sajandi eest, siis kunagi vitspeentest viljapuudest on nüüdseks saanud parajad tümikad, mis varjutavad juba neljanda korruse korterite aknaid ja rõdusid. Mingit heaperemehelikku tagasilõikamist ja hooldust pole puud kohe kindlasti kogenud.

Elanikud jäid seega valgusest ilma ja Tiit Kesküla sõnul polnud kurikaeltelgi mingi kunst majarahva rõdudele pääseda. Töö läkski käima.