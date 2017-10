Hillary Clinton ja Donald Trump ei suuda kuidagi üksteise kritiseerimist ja vastastikuste sapiste kommentaaride tegemist lõpetada. Trump on lausa nii võitlusvaimu täis, et tahaks Clintonile uuesti ära teha.

Yahoo! News vahendab, et Clinton võrdles Trumpi produtsent Harvey Weinsteiniga, keda süüdistatakse seksuaalses ahistamises ja seksuaalvägivallas. Trump aga tuli lagedale sooviga Clintonit teist korda võita.

„Mult küsiti hiljuti, et kas Petis Hillary Clinton* kah 2020. aastal kandideerib?“ säutsis president Twitteris. „Ja mina vastasin: „Ma väga loodan küll!““

Trumpi lootustest aga ilmselt suurt asja ei saa, sest Clinton teatas hiljuti, et ei kavatse enam kunagi presidendiks kandideerida.

I was recently asked if Crooked Hillary Clinton is going to run in 2020? My answer was, "I hope so!"