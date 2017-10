Pärnus võitis valimised Reformierakond: 4615 valijat andis neile linnavolikogus üheksa mandaati. Suvepealinna valijad otsustasid, et ka IRL väärib üheksat kohta linnavolikogus. Keskerakond ja Valimisliit Pärnu Ühendab said seitse mandaati. EKRE sai kuus ning sotsid ühe mandaadi. Kõige enam hääli ehk 2417 kogus Pärnus keskerakondlane Kadri Simson. Neli aastat tagasi võitis Pärnus valimised Toomas Kivimägi valimisliit, mis tähendas, et 11 kohta volikogus kuulus just neile. 2014. aastast alates on Kivimägi Reformierakonna liige ja tänavu kogus ta erakonnale 1518 häält. Kivimägi on samuti reformikate linnapea kandidaat.