Vene performance'i-kunstnik Pjotr Pavlenski süütas ööl vastu esmaspäeva Pariisis Bastille' väljakul Prantsuse Panga hoone aknad. Ta soovis sellega kutsuda inimesi võitlusele rahameeste vastu. „Pankurid on võtnud üle monarhide koha. Me vajame kogu maailmas revolutsiooni,“ ütles Pavlenski aktsiooni ajal, mida pildistas fotograaf varjunimega Capucine Henry.

Oma skandaalsete aktsioonidega tuntuks saanud naisliikumise Femen esindaja Inna Ševtšenko kirjutas Twitteris, et koos Pavlenskiga võeti panga juures kinni teinegi aktsioonikunstnik, mehe elukaaslane Oksana Šalõgina.

Pavlenski kogus Venemaal sellega kuulsust, et süütas Moskvas Lubjankal protestiks Ukraina režissööri Oleg Sentsovi vahistamise ja kohtu alla andmise vastu FSB peahoone ukse. Sentsov arreteeriti Krimmis ja mõisteti vangi terrorismisüüdistusega. Tema tuntuim ettevõtmine oli 2013. aastal, kui ta end Punasel väljakul alasti kooris ja tagus politseinike silme all oma munandid sillutisse kinni. Ta kinnitas, et tegi seda protestiks kodanikuõiguste piiramise vastu: „Võimud muudavad riigi üheks suureks vanglaks, röövides tavalisi inimesi ja suunates sel viisil saadud raha politsei ja teiste julgeolekuasutuste tugevdamisse,“ teatas Pavlenski toona. Ta süüdistas ühiskonda apaatsuses ja tegevusetuses politseiriigi vastu võitlemisel.