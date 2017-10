Meteoroloogide teatel oli see esimene nii võimas orkaan, mis on jõudnud Asooridelt nii kõrgele Põhja-Atlandile. Iiri peaminister Leo Varadkar hoiatas varakult inimesi, et nad püsiksid kodus, kui pole just erakordset vajadust ringi liikuda.

Ophelia liikus õhtuks edasi Põhja-Iirimaale, kus visiidile saabunud endine USA president Bill Clinton pidi ära jätma Belfastis plaanitud kohtumise sealsete riigimeestega.

Ophelia ohust olid esimesena aimu saanud Portugali ja Hispaania Galicia elanikud, kus tormituuled juba 30 inimese elu nõudnud maastikutulekahjudele uut jõudu lisasid. Teel oli orkaan jõudnud Sahaara kõrbest liiva kaasa haarata, mistõttu inimesed jagasid sotsiaalvõrgustikes fotosid Inglismaal räigelt punaselt tõusnud ähmasest päikesest.

Koolid, haiglad, kohtud kinni

RTE raporteeris hommikust peale, et elektrikatkstuste korral pole mõtet hakata energiafirmadesse helistama – liinid ummistuvad ja tõsisest hädaohust teatavad kõned ei pääse läbi. Kell 14.52 kohaliku aja järgi teatati, et vooluta on 120 000 majapidamist ja ettevõtet ning pole lootagi, et neis valgus enne tänast hommikut sütiks. Haiglate erakorralise meditsiini vastuvõttudele paluti samuti minna vaid siis, kui häda on tõsine. Haiglauksed püsisid kinni, pangakontorid olid oma töötajad koju lasknud, enamik suuri poekette suleti, nagu ka koolid. Rongid ei sõitnud, praamiühendusist rääkimata. Dublini lennujaamast jäi ära vähemalt 130 väljumist. Märkimisväärne on ka see, et kogu riigis jäi tööle vaid üksainus Dublini kohus, et seal otsustataks, kes 48 tunniks vahistatuist võib koju minna või peab trellide taha jääma. Inimõigusi ei tohi ka tormiga rikkuda. Lained küündisid juba enne kohutavama tormi tulekut rannikul kohati kümne meetrini. Lohesurfarid tõttasid mõnes paigas siiski tuult trotsima ja juba hommikul pidid päästjad merelt ära tooma kolm hättasattunud surfarit.

Tulekul oli kardetavasti suurim viimase poolesaja aasta torm. 1961. aastl viis samuti naisenimega ristitud maru Debbie 12 inimese elu. Seetõttu valmistuti Ophelia tulekuks igal võimalikul viisil, isegi kaitsevägi tõsteti häireolukorda, et inimestele viivitamatult appi tõtata. Mitmel pool oli sõdureid juba varakult appi võetud võimalikele üleujutustele tõkkeid rajama. Ka Inglismaal asetati häireolukorda kolm pataljoni, 1200 sõdurit. Kaitseministeeriumi teatel ei tulnud küll eile omavalitsustelt abipalveid. Meteoroloogiateenistuse teatel olid ilmakontrastid saareriigis suured. Samal ajal kui Ophelia puudutas Suurbritannia läänerannikut (Manchesteris jäeti ära kümned väljuvad lennud), valitses idas oktoobri kohta erakordselt soe ilm. Temperatuur tõusis 22-23 kraadini. Ka selles oli süüdi Ophelia, mis kandis kohale sooja õhku.