29-aastane New Jersey osariigis elanud Ahmad Rahimi mõisteti täna New Yorgi Manhattani kohtusaalis süüdi, vahendab CNN. 2016. aastal korraldas ta New Yorgis kaks pommiplahvatust, milles sai viga üle 30 inimese.

2016. aasta 19. septembril plahvatas Rahimi esimene pomm Chelsea linnaosas ning vigastas kümneid inimesi, õnneks suutsid politseinikud teise pommi kahjutuks teha. Rahimi päevikutest ilmneb, et mees oli veendunud selles, et käimas on püha sõda, mille sõdurina on temal kohustus nn uskumatuid karistada. Videosalvestustelt on näha, et Rahimi katsetas oma New Jerseys asuva kodu tagahoovis lõhkeseadeldisi.

Rahimi sündis Afganistanis, kuid tal on USA kodakonsus. Tema abikaasal on elamisluba ja kahtlustatavana teda kinni ei peetud. Naine viibis rünnaku ajal reisil Dubais, ABC News vahendas, et naine tuli vabatahtlikult Dubaist tagasi New Yorki, et ametnikega koostööd teha. Neil on üks laps ja Rahimil on ka teine laps ühest varasemast kooselust.

Rahimi visati esimesel kohtupäeval saalist välja, sest ta segas korduvalt süüdistaja jutule vahele. Ta lubati saali tagasi, kui vabandas ning tõi põhjenduseks selle, et tal ei lubata piisavalt sageli oma naise ja lastega kohtuda.

Rahimile määrati eluaegne vanglakaristus.