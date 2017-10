BBC kirjutab, et 31-aastane Bowe Bergdahl, keda Taliban viis aastat vangis hoidis, tunnistas end sõjakohtu ees süüdi deserteerimises ja vaenlasega suhtlemises. Mees kardab aga, et kuna ta pole president Trumpi silmis just parimas nimekirjas, ei oota teda ees õiglane kohtumõistmine.

Seersant Bergdahl on Trumpi sõnul „kasutu reetur, kelle oleks pidanud hukkama“. 2016. aasta intervjuus ABC Newsiga muretses Bergdahl, et samahästi võiks teda omakohtu korras karistada ning mees on veendunud, et presidendi märkused tema kohta mõjutavad nii avalikku arvamust kui kohtuotsust. Intervjuus eitas Bergdahl seda, et oleks oma tööpostilt põgenenud ja Talibani võitlejatega kohtunud.

2009. aastal lahkus Bergdahl mingil põhjusel oma valvekohalt ja nabiti otsekohe kinni. Seejärel hoidis Taliban meest viis pikka aastat kongis kinni. Väidetavalt koheldi teda seal väga jõhkralt.