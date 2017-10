Keskerakonna vastu kohalikel valimistel oma nimekirjaga kandideerinud Edgar Savisaar võib parteipoolsest rahalisest toest – ajaloonõuniku palgast – ilma jääda, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kas Keskerakonnal tuleks nüüd pärast neid valimisi otsustada, et lõpetatakse Savisaarele palga maksmine, küsis „Aktuaalne kaamera“ pärast tulemuste selgumist erakonna esimehelt, peaminister Jüri Rataselt.

„Ma olen kindel, ma arvan sellises seisus, kus erakonna liige on valinud poliitilises mõttes täiesti teise tee, selline lepinguline suhe vist ei ole enam väga mõistlik ehk siis seda otsustab juhatus. Kuna see oli toona juhatuse otsus, siis ma soovin, et see on ka seekord juhatuse otsus,“ sõnas Ratas ja nentis, et seega võivad mingid muudatused kindlasti tulla.