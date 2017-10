Integreerumise eduloona esitletud kamerunlane astus täna kohtu ette süüdistatuna kelmustes. Nüüd ootab meest ees Eesti riigist väljasaatmine ühes riiki sisenemise keeluga.

Esmaspäeval astus Harju maakohtu ette kokkuleppemenetluses Kameruni kodanik Edmond Otang Ebot, kellele on esitatud kahtlustus kelmuste ja arvutikelmuste toimepanemises. Süüdistuse kohaselt on mees korduvalt tellinud e-poodidest kaupu, kasutades teise inimese andmeid. Lisaks süüdistatakse meest mobiiltelefoni omastamises ning selles, et ta pakkus veebilehe kaudu müügiks kosmeetikatooteid, omamata kavatsust tegelikult kellelegi kaupa müüa.

Edmond, kes asus neli aastat tagasi Tallinna tehnikaülikooli välistudengina õppima, on esimese hoiatava kogemuse kokkupuutes Eesti kohtuvõimuga saanud tänavu aasta märtsikuus. Siis tunnistati ta Harju maakohtus süüdi rahvusvahelise juhiloa võltsimises ja kasutamises, mille eest teda karistati 450 euroga.